Die Pandemie hat uns weiter fest im Griff, kommentiert der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch die Wahl von „Wellenbrecher“ zum Wort des Jahres 2021.

Zum zweiten Mal in Folge stehe eine Wahl zum Wort des Jahres im Bann von Corona, so Hörisch in SWR2. Auch der metaphorische Zusammenhang mit Bildern der Überflutung klinge im „Wellenbrecher“ an. Man denke dabei an ein Kunstwort wie „SolidAhrität“, mit dem die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal auf ihre schwierige Situation und die erfahrene Hilfsbereitschaft aufmerksam gemacht hätten. „SolidAhrität“ war auf Platz 2 der Wahl zum Wort des Jahres gelandet. mehr...