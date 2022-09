Die Maß aller Dinge – Bier

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

"O' zapft is" – so hieß es dieses Jahr, nach zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder in den Festzelten auf dem Münchner Oktoberfest. Neben so manch anderem Thema, ist natürlich wieder der stolze Preis für eine Maß Bier Thema. Dieses Jahr liegt der zwischen 12,60€ und 13,80€.



Aber auch ansonsten ist Bier nach wie vor ein wichtiges Kulturgut in Deutschland, und etwas, womit die Deutschen eine lange, sehr freundschaftliche Geschichte verbinden.



Seit hunderten von Jahren wird hier Bier gebraut – und es spricht viel dafür, dass das Bier früher da war als das Brot, und eng mit der Sesshaftwerdung des Menschen zusammenhängt. Und spätestens seit dem Reinheitsgebot von 1516 – der ersten Lebensmittelverordnung überhaupt – ist Bierbrauen eine ernste Angelegenheit. Doch obwohl es hier feste Regeln zu beachten gilt, gibt es inzwischen so viele Biersorten wie nie zuvor.



Wir schauen in der SWR2 Matinee ganz tief ins Glas und berichten über Trends und Traditionen, von Bierdeckeln bis Sounddesign.



Gesprächspartner der Sendung sind der Kulturanthropologe Gunther Hirschfelder, der Leiter des Lehrstuhls für Brau- und Getränketechnologie des Weihenstephaner Instituts Dr. Thomas Becker und der Biertester und Autor Jürgen Roth.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Kerstin Unseld