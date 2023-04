Michael Köhler diskutiert mit

Dr. Rose-Maria Gropp, Autorin

Prof. Dr. Beate Söntgen, Kunsthistorikerin, Universität Lüneburg

Dr. Hanno Rauterberg, Kunstkritiker - "DIE ZEIT"

Maler, Kommunist, Kubist, Surrealist, Spanier, Zeichner, Keramiker, Dichter, Frauenheld. Pablo Picasso war schon zu Lebzeiten Matador und Mysterium.

Wie wurde er zum künstlerischen Genie des 20. Jahrhunderts, der so viele Stile und Malrichtungen in sich vereinigte? Wie wurde er zur Marke "Picasso"? Welche Fragen sind aus dem Blickwinkel von Me Too, Postkolonialismus und Appropriation an ihn heute zu stellen?

Sind seine abstrakten Frauenakte auch „Frauenzerstörungs-Gemälde"? Was sagt uns der politische Picasso heute, 50 Jahre nach seinem Tod?



Buch zur Sendung:

Rose-Maria Gropp, „Göttinnen und Fußabstreifer". Die Frauen und Picasso, Piper Verlag 2023, EUR 24,00