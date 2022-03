CloseTheSky – Die lit.cologne beginnt mit einer Benefizveranstaltung für die Ukraine | 17.3.2022

#CloseTheSky – Schließt den Himmel – dieser Botschaft begegnet man dieser Tage auf Demo-Plakaten und als viel genutzten Hashtag auf Twitter – und auch bei der Solidaritäts- und Benefizveranstaltung zur Eröffnung der Literaturmesse Lit.Cologne spielte der Aufruf für eine Flugverbotszone eine zentrale Rolle. Stimmen dazu aus den Feuilletons.

Süddeutsche Zeitung: Vom „Nein zum Krieg“ zum „Rein in den Krieg“

„Die Veranstaltung, die als Zeichen für den Frieden beginnt, nimmt einen erstaunlich militanten Verlauf“, schreibt die Süddeutsche über denkwürdige Eröffnung der lit.cologne am 15. März. Die Autoren Navid Kermani, Sasha Marianna Salzmann, Deniz Yücel und Sasha Filipenko sind gekommen, um über den Krieg in der Ukraine zu diskutieren. Die SZ schreibt: „Es schiebt sich dann an diesem Abend ein Thema überraschend in den Vordergrund, bei dem sich die Teilnehmer, mit Ausnahme Kermanis, ebenso überraschend einig zu sein scheinen: die Forderung nach einer von der Nato durchgesetzten Flugverbotszone über der Ukraine.

'Das wäre doch eine gute Idee, oder?', fragt etwa Deniz Yücel, zum Missfallen eines Großteils der Zuschauer. […] Es ist fast, als sei im Laufe der Debatte aus dem 'Nein zum Krieg' ein 'Rein in den Krieg' geworden. […] Das Lehnstuhlheldentum, das sich in emotionalen und undurchdachten Forderungen nach einem Eintritt der Nato in den Krieg Bahn bricht, steht seltsam quer zur eigentlichen Intention des Abends.“ Meint die SZ.

Die ZEIT: „Schließt den Himmel“ bedeutet „führt endlich richtig Krieg“

ZEIT-Autor Adam Sobocynski sieht solche kämpferischen Einlassungen von Künstlern allgemein kritisch und meint, vermutlich sei es noch nie eine gute Idee gewesen, wenn Schriftsteller und Intellektuelle in die Rolle von Kriegsberatern schlüpfen. Die poetisch anmutende Formulierung „Schließt den Himmel“ ärgert ihn dabei besonders, bedeute sie doch ausbuchstabiert nichts anderes als „führt endlich richtig Krieg, liebe Europäer und Amerikaner, knallt die Russen ab und geht das Risiko eines dritten Weltkriegs ein.“

Der Überzeugung einiger Intellektueller, die Geschichte habe gezeigt, dass man einem Tyrannen mit maximaler Entschiedenheit entgegentreten müsse, entgegnet Sobocynski: „Das stimmt, nur dass diese Tyrannen keine atomar bestückbaren Kurz- und Mittelstreckenraketen hatten, die innerhalb weniger Minuten ganze Städte in Europa auslöschen können. Wir zögern nicht nur aus Angst, sondern aufgrund kalter Vernunft. Die wagemutigen Herzen, die sich nun allerorts regen, entstammen noch den Zeiten konventioneller Kriege. Sie sind Atavismen in einer neuen Epoche, auf die wir hilflos reagieren. Am Ende ist es ein Segen, dass nicht die Dichter über Krieg und Frieden entscheiden.“ Soweit die ZEIT.

FAZ: Vorgetragene Texte stärker als Diskussionsbeiträge

Nach Einschätzung der FAZ lag die eigentliche Stärke der lit.cologne-Veranstaltung sowie weniger in der Diskussion als in den vorgetragenen Texten der Anwesenden: „Dann blitzten sie aber doch noch auf, die scharfen Schwerter, über die diese Gäste eben auch verfügen. Die Texte waren von solcher Tiefe und Eleganz, dass sie viel stärkere Wirkung zeitigten als aller Meinungsaustausch an diesem Abend.

Plötzlich war es zum Greifen nah, dass eine Veranstaltung wie die lit.Cologne tatsächlich einen kleinen Unterschied machen könnte, indem sie dabei hilft, die Gesellschaft aus ihrer Schockstarre zu befreien. Es gilt, über die Literatur die Sprache und mit ihr das Selbstbewusstsein wiederzufinden. Das ist konkreter als ein blumiges Bekenntnis zur Literatur als Instrument des Austauschs und Mittel der Aufarbeitung: Es bedeutet, wieder die Oberhand über den Diskurs zu gewinnen.“

taz: Brandbrief in der Ukraine beklagt Nicht-Einmischung des Westens

In der Ukraine wächst derweil verständlicherweise die Verzweiflung über die Nicht-Einmischungspolitik des Westens. Die taz druckt Auszüge aus einem Brief mit Manifestcharakter, der in der Ukraine als Kettenmail weitergeschickt wird. Der Brief schließt mit den Worten: „Wenn der Westen von der Logik der Angst beherrscht wird, dann wird jedes verbindliche Abkommen im Handumdrehen der Zweckmäßigkeit geopfert. Dann ist jegliches Eindämmungsversprechen wertlos!

Wenn sich aber die Logik der menschlichen Grundwerte durchsetzt, dann genügt schon ein einfaches Versprechen, um effektiv zu handeln und die fortgesetzten Kriegsverbrechen Russlands zu verhindern. Denn das Einzige, was für den Triumph des Bösen notwendig ist, sind gute Menschen, die nicht handeln.“