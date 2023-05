Die Liebe zu dicken Saiten – Der Kontrabassdoktor

per Mail teilen

Von Elmar Krämer

Kontrabässe fand Micha Frick schon als junger Mann faszinierend. Seinen ersten bekam der Westberliner in den späten 80er-Jahren auf abenteuerlichen Wegen aus der DDR. Seitdem ist viel passiert, zum Beispiel eine Musikerkarriere mit erfolgreichen Bands wie den BossHoss oder Corvus Corax. Frick hat über all dem Kontrabass-Spielen aber auch nie damit aufgehört, diese mächtigen Instrumente zu reparieren oder gar selbst welche zu bauen. Heute ist er der Bass-Doktor der Rock 'n' Roll-Szene - und manchmal leimt und schraubt er auch an Tieftönern, die schon mit dem legendären Countrymusiker Johnny Cash auf Tour waren.