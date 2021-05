Wie viel Gelassenheit ist uns geboten, wie viel erlaubt?

Von Detlef Kühn

Nicht gleich an die Decke gehen, nicht gleich aufregen, nicht gleich in Ängste verfallen. Mehr Gelassenheit wird uns empfohlen in dieser Welt, die immer mehr aus den Fugen zu geraten scheint. Gelassenheit vor allem bei eigenen Problemen, bei Schicksalsschlägen und auch beim Gedanken an den Tod. Doch wie steht es bei den Problemen anderer? Dürfen wir gelassen bleiben, wenn Menschen in vielen Ländern dieser Welt unter Krieg, Gewalt und Armut leiden. Ist angesichts immer neuer Katastrophen Aktionismus gefragt oder ruhiges Abwägen? (SWR 2017)