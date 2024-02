Die Kraft der Geflüchteten – Frauen aus Bergkarabach erzählen

Von Irina Peter

Gewalt, Hunger, Heimatverlust: Wie würden wir mit diesen Erfahrungen umgehen - wir in Deutschland, die seit 1945 in Frieden leben? Vier geflohene Frauen aus Bergkarabach teilen in einem sehr persönlichen Gespräch ihre Erlebnisse und Ängste. Als eine mitten im Gespräch erfährt, dass ihr Bruder soeben als Toter einer Explosion identifiziert worden ist, bricht sie nicht ab. Die Frauen weinen gemeinsam, aber dann wollen sie weiter erzählen, was in ihrer Heimat geschieht. Was können wir lernen von den Frauen aus Bergkarabach, die seit über 30 Jahren im Ausnahmezustand leben?