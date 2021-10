6 von 9 anthroposophischen Kliniken sind in Baden-Württemberg, in Stuttgart gab es die ersten anthroposophischen und homöopathischen Krankenhäuser, die Anthroposophie ist in Baden-Württemberg besonders hoch vertreten, stellt der Journalist Dietrich Krauß fest. Und er warnt: „Die Anthroposophie ist eine okkulte Lehre aus der Jahrhundertwende. Krankheiten haben in dieser Weltsicht eine höhere Bedeutung und einen Sinn." Dieser okkulte Blick auf die Wirklichkeit wirke sich eben auch auf Infektionskrankheiten aus. Infektionskrankheiten hätten eine Botschaft aus der geistigen Welt: „Und eine Impfung könnte dazu führen, dass man taub wird für diese Botschaften." Solche Gedanken würden eine Rolle spielen, dass Baden-Württemberg unter der Impfquote liegt, so Krauß. mehr...