Unser digitaler Fußabdruck – Paula und Thorsten Belzer von der Digitalwerkstatt Karlsruhe

Woraus besteht ein Computer? Was geschieht mit einem Elektrogerät, wenn es aussortiert wird?

Solche Fragen stellen Paula und Thorsten Belzer von der Digitalwerkstatt Karlsruhe in ihren workshops für Schüler, Lehrer und Medienpädagogen. Doch in Corona-Zeiten sind workshops vor Ort nicht mehr möglich und so haben die beiden ein Logbuch entwickelt, mit dem sie ihre Lernschritte in gedruckter und in digitaler Form vermitteln. Stiftungen finanzieren ihre Arbeit und Preise haben sie auch schon bekommen.

Musiktitel:

Two kids

Laura Gibson

CD: Empire Builder (Digi)



Músico

Lucas Santtana

CD: The god who devastates also cures



Found out

This Is The Kit

CD: Off off on



Neon skyline

Andy Shauf

CD: The neon skyline



Responsibilities

Rohey

CD: A million things