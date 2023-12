Die Kapitänin der Titanic – Julia Mateus über Wert und Kosten von Satire

Als Julia Mateus im Herbst 2022 Chefredakteurin des Satiremagazins Titanic wird, macht das Schlagzeilen. Nach über 40 Jahren ist sie die erste Frau in dieser Funktion. Von dem großen Interesse an ihrer Person lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Bewährte Rubriken im Blatt behält sie bei, gleichzeitig fördert sie begabte Mitarbeiterinnen.

Im ersten Sommer wendet sie eine Pleite durch eine Rettungskampagne ab, an deren Ende 8000 neue Jahresabos den Fortbestand vorerst sichern. In ihrer Überzeugung, dass Menschen gerade in Krisenzeiten Satire brauchen, sieht sie sich damit bestätigt.

Homepage von Julia Mateus

Musiktitel:

One Life to Live, One Love to Give

Phyllis Dillon

Album: One Life to Live





Gorffennaf

Carwyn Ellis & Rio 18

Album: Gorffennaf





Forever

Silly Walks Movement (feat. Tanya Stephens)

Album: German Reggae Explosives 2003





Die Welt dreht sich so schnell

Der Frühling

Album: Komm in Bewegung





Growth

Modha feat. Jermaine Peterson

Album: Through The Cycle