Yasmine M’Barek ist 21 Jahre alt und studiert Wirtschaftsjournalismus in Köln.

Früher hat sie mal über Mode gebloggt, aber seit einigen Jahren sind Politik und Wirtschaft ihr Thema. Wie funktionieren politische Systeme? Wie wird Macht errungen und behalten?

In ihrem Podcast „Auf einen Polittee mit Yasmine M’Barek“ spricht sie über den Führungskampf in der CDU, über Verkehrspolitik oder die Corona-Maßnahmen. Und neben ihrem Studium arbeitet sie als freie Journalistin unter anderem für Die Zeit.

Yasmine M'Barek bei Markus Lanz (27.5.2021)

Musiktitel

First time

Becca Mancari

CD: The greatest part



Liquid spirit

Gregory Porter

CD: Liquid spirit



Everyone else

London Grammar

CD: Truth is a beautiful thing



Hypnosis

Holy Hive

CD: Float back to you



Rissala

Nesrine

CD: Nesrine