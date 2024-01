per Mail teilen

Zu viert im Zimmer, in Klappbetten schlafen. Kein eigener Tisch für die Schulaufgaben.

Das war der erste Eindruck, den Bettina Erhardt hatte, als sie mit 14 Jahren in die Internatsschule Salem kam. Sie war Einzelkind, aber nach ihrer Ankunft in Salem am Bodensee war sie nie mehr allein.

Anlässlich des 100. Geburtstages der Schule in diesem Jahr erinnert sie sich zusammen mit Freunden an gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen und auch an Herausforderungen.

Manuskript zur Sendung