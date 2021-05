Müllberge im Meer, schmelzende Polkappen, Artensterben - Wir können die Herausforderungen der Zukunft nicht lösen, wenn wir weiter nur die Konzepte der vergangen zwei Jahrhunderte zu Rate ziehen. Davon ist die Mannheimer Historikerin Annette Kehnel überzeugt. Die Professorin für Mittelalterliche Geschichte zeigt wie unsere Ahnen in der Vormoderne Probleme gemeinschaftlich und ressourcenschonend gelöst haben: Mikrokredite, konsequentes Recycling und Sharing Economy praktizierten z.B. die Bodenseefischer oder die Teilhaber von Waldgenossenschaften in Rheinland-Pfalz. Annette Kehnel hat in Freiburg, Oxford, München und Dublin studiert und will den Nutzen ihres Fachs für die Zukunft sichtbar machen.

Wir konnten auch anders: Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit Pressestelle Karl Blessing Verlag Wir konnten auch anders Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit Autor Annette Kehnel Genre: Geschichte & Archäologie Verlag: Karl Blessing Verlag, 24,- Euro ISBN: 978-3896676795

