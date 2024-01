Die Herausforderungen des online-Studiums

Ein ungewöhnliches Semester hat für die Studierenden in der letzten Woche begonnen: ein online-Studium mit Videokonferenzen.

Dazu haben viele Studierende ihre Jobs in Restaurants, Bars oder Cafés verloren, sie plagen sich mit finanziellen Sorgen. Wer in einer WG wohnt, hat Glück, ansonsten findet Geselligkeit in den sozialen Medien statt. Lässt es sich unter diesen Umständen überhaupt gut studieren? Wo brauchen die Studierenden Unterstützung und mit welchen kreativen Ideen können sie sich selbst helfen?

Jeremias Hubbauer studiert im 8. Semester Maschinenbau und ist der Vorstandsvorsitzende der Studierendenvertretung der Universität Stuttgart.

Musiktitel:

The First Try

Marble Sounds

CD: Tautou

Conflicto

Rebeca Lane

CD: Alma Mestiza

Sleep late

Hugh Coltman

CD: Who's happy?

Out of Control

Julia Biel

CD: Love Letters and Other Missiles

Ngum Nya Ko

Toto Bona Lokua

CD: Bondeko

Hullaballabalú

Múm

CD: Sing along to Songs you don't know