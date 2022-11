Seit genau 20 Jahren gibt es „Deutschland sucht den Superstar“. In dieser Zeit wurde in der TV-Show kein einziger echter Star gefunden – dafür haben sich viele hoffnungsfrohe Talente vor einem Millionenpublikum blamiert und von Chefjuror Dieter Bohlen demütigen lassen. Warum tun sie sich das an? Was fasziniert das Publikum daran? Wie sind Castingshows mit Aufmerksamkeitsbörsen wie Instagram und TikTok verwandt? Oder ist überhaupt das Leben eine Castingshow? Bernd Lechler diskutiert mit Dr. Maya Götz – Medienwissenschaftlerin, Anja Rützel – Journalistin, Prof. Dr. Nicolas Ruth - Musik- und Kommunikationswissenschaftler mehr...