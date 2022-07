Die große Flatter – Fledermäuse

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Sie sind absolute Hochleistungs-Lebewesen mit faszinierenden Super-Sinnen und gleichzeitig kaum zu fassen. Dadurch, dass Fledermäuse nachtaktiv sind, für menschliche Ohren nahezu lautlos und zu schnell, um sie tatsächlich mit den Augen zu erfassen – sind sie für uns nur vorbeihuschende Schatten. Dazu kommt, dass sie in Form von Viren, Tod und Teufel mit sich herumtragen. Das alles macht diese Boten der Nacht für uns Menschen so faszinierend und unheimlich zugleich.



Kein Wunder, dass Fledermäuse für allerhand Projektionen menschlicher Ängste herhalten müssen – allen voran, der vor Vampiren. Kein Tier steht so sehr für die Verkörperung des blutsaugenden Monsters, wie die Fledermaus.Das allerdings, war nicht immer so. Wie es dazu kam, das erfahren wir in dieser SWR2 Matinee.



Wir erfahren auch, wie diese durchaus sozialen Tiere leben und welche absolute Faszinierenden Höchstleistungen ihre Körper vollbringen. Wir besuchen eine Fledermaus-Aufzuchtstation und lernen, wie Lazzaro Spallanzani den genialen Echosinn der Fledermaus entdeckt hat. Wir sprechen mit einer Frau mit Sehbehinderung, die sich genau diesen Echosinn antrainiert hat – und sich dank Klick-Sonar ein Bild von ihrer Umwelt erschafft.



Außerdem treffen wir auf Batman – und zum Schluss auf einen ganz realen "Fledermaus-Mann", der Dank Wingsuite, schnell wie eine Fledermaus von der Arbeit nach Hause fliegt.



Die SWR2 Matinee macht heute die ganz große Flatter!



GesprächspartnerInnen der Sendung sind der Biologe und Fledermausforscher Prof. Dr. Gerald Kerth von der Universität Greifswald, Hannah Reuter vom Berliner Verein "anders sehen e.V." und der Autor und Philosoph Gunnar Decker.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann