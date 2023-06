Zum 1000. Länderspiel der Fußball-Nationalelf: Nation und Ball – eine Erfolgsgeschichte

Nun also das besondere – weil 1000. Länderspiel – gegen einen besonderen Gegner: die Ukraine. Und weil ein Fußballländerspiel eben nie nur ein Fußballspiel ist, wünscht sich Kolumnist Rainer Volk für die bedeutungsschwangere Begegnung mindestens ein solides Remis. Aber bitte, kein Null-zu-Null.

Helmut Rahn als Schlüsselfigur der Nachkriegszeit

Früher war nicht alles besser. Früher zum Beispiel ging es in Kultursendungen nur um verstolperte Inszenierungen und überharte Literatur-Rezensionen. Nicht aber um die Taktik von Jupp Derwall, der beim 500.Länderspiel am 17.Juni 1984 Trainer der Auswahl des DFB war.

Sagen wir daher: In der zweiten Hälfte der Länderspiel-Historie wurde es besser. Feuilletons wie Politik erkannten, was solche Stunden für die nationale Psyche bedeuten.

Zu verdanken ist das einer jüngeren Generation der Sozialforschung. Sie entwickelte die Theorie, Deutschland habe Kriegsschuld und Trümmerlandschaften erst hinter sich gelassen als Helmut Rahn an einem verregneten Sonntag in Bern 1954 aus dem Hintergrund schoss und traf.

Jungs in Deutschland müssen nicht alle Franz und Karlheinz heißen

Als das mehrheitsfähig war, schrieb der Schriftsteller Delius, der seine Vornamen mit „F.C.“ abkürzte, den Roman „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde“.

Und im Fernsehen begann jene Ära der Gespräche und Einspiel-Filme vor und nach dem Spiel, die an Opulenz alles in den Schatten stellt, was Oper, Ballett und Theater zu bieten haben.

Zurück auf den Platz: Über die Bilanz von bisher 999 Partien können wir Deutschlandfans nicht meckern. Es gab vier gewonnene Weltmeisterschaften und 578 Siege.

Auch Agnostiker und Agnostikerinnen lernten bei Länderspielen, dass Jungs in Deutschland nicht mehr Toni, Fritz, Franz oder Karlheinz getauft werden, sondern jetzt Kevin, Mesut oder Timo heißen.

Public Viewing und Nationalhymnen-Gesang zur Regelung des Emotionsmanagements

Geblieben ist, dass sie in der Regel in weißen Trikots und schwarzen Hosen spielen, weil alles mal anfing in einem Reich, in dem Preußen dominierte. Dem Verkauf des jeweils aktuellen Trikots der Nationalelf hat das nicht geschadet.

Weil die Freizeitgesellschaft nicht mehr die Strenge preußischer Polizeipräsidenten fürchten muss, wird zur Regelung des öffentlichen Emotionsmanagements bei besonders wichtigen Kicks Public Viewing erlaubt. Ganz klar ein Aufwärtstrend.

Dies ist auch musikalisch festzustellen: Die Auserwählten des DFB singen vor dem Spiel die Nationalhymne mit und sind damit Vorbild für Millionen Menschen am Bildschirm.

Entscheidend ist: Anders als in Bern 1954 klingt es manchmal wie die richtige, die dritte Strophe.

Diplomatisches Gespür und Ballgefühl

Weil normalerweise die Schweiz bei Premieren, Jubiläen und nach Kriegen drankommt, noch ein Wort zur sportlichen Symbolik heute Abend. Den bisher höchsten Sieg in allen Länderspielen gab es ausgerechnet gegen Russland. Ein 16 zu Null – im Jahr 1912.

Danach war’s bald aus mit dem Zarenreich. Eine ähnliche Klatsche wäre in der Analogie kein gutes Omen für Selenskyjs Regime in Kiew. Mindestens müsste der Verteidigungsminister dann weitere Leopard-Panzer in den Osten liefern.

Sang- und klanglos verlieren geht aber auch nicht. Dafür sind wir gerade emotional zu aufgewühlt. Stichwort Heizungshammer. Hansi Flicks Spieler müssen also in Bremen diplomatisches Gespür und Ballgefühl zeigen. Mein Tipp: Das wird ein solides Remis. Aber, bitte, kein Null-zu-Null.