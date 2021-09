Die Freiheit des Virologen: Christian Drostens Schillerrede | 9.11.2020

Der Wahlsieg Joe Bidens in den USA beschäftigt heute auch die gedruckten und digitalen Kulturseiten. Und es geht um die Schillerrede des Literatur-Archivs Marbach, die jedes Jahr an Schillers Geburtstag gehalten wird und die in diesem - besonderen - Jahr der Virologe Christian Drosten per Videoaufzeichnung hielt. Die ganze Rede ist auf Zeitonline nachzulesen.