Es gibt Fotografen, die bilden die Welt ab, wie sie ist. Es gibt aber auch Fotografen, die die Welt gezielt in Szene setzen. Und es gibt Fotografen, die wollen mit ihren Bildern aufrütteln. Der Kaiserslauterer Thomas Brenner vereint all diese Ansätze in sich. Leben tut der 60-Jährige vor allem von der Industrie- und Architekturfotografie, als Künstler setzt er auf inszenierte Bilder, in denen er die Wirklichkeit bewusst überhöht, um beim Betrachtenden Denkanstöße auszulösen. Und dann gibt es noch unzählige soziale Projekte, für die er sich engagiert. Etwa wenn er geflüchtete Menschen aus Syrien und Afghanistan fotografiert und ihre Porträts mit biografischen Informationen versieht - und die Fotografien im öffentlichen Raum ausstellt. mehr...