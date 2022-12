Die Expertin für afrikanische Kunst - Dr. Fiona Siegenthaler, Kuratorin am Linden-Museum in Stuttgart

Ende des Jahres wird das Linden-Museum in Stuttgart - ein ethnologisches Museum - einige seiner insgesamt 70 Objekte, die Ende des 19. Jahrhunderts im Königreich Benin - heute Nigeria - geraubt wurden, zurückgeben. Im Laufe des nächsten Jahres werden weitere Teile nach Nigeria überführt und einige werden als Dauerleihgabe in Stuttgart bleiben.



Maßgeblich an diesem Prozess beteiligt ist Dr. Fiona Siegenthaler, Kuratorin der Afrika-Abteilung im Linden-Museum. Sie hat vorher an Universitäten gelehrt und Feldforschung in Afrika betrieben und sich dabei weniger mit der Vergangenheit als vielmehr mit der zeitgenössischen afrikanischen Kunst in Uganda und Südafrika beschäftigt.

