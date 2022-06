Rechtsprechung in Entenhausen - Die Forschungen des Donaldisten Christian Schulz

Als Comiczeichner Carl Barks Donald Ducks Wohnort Entenhausen erdachte, schuf er damit ein ganzes Universum. Beziehungsweise ein Anaversum, nach Anas, dem lateinischen Wort für "Ente". Seit 1977 erforscht die "Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus", kurz D.O.N.A.L.D. diese Welt und ihre Bewohner mit wissenschaftlichen Methoden unterschiedlicher Disziplinen. Donaldisten widmen sich unerschrocken so komplexen Materien wie der Kriminalität in Entenhausen, den Klimabedingungen im Anaversum oder den Ernährungsgewohnheiten der Familie Duck. Seit 2022 bekleidet der Jurist Christian Schulz den Posten der "Präsidente" von D.O.N.A.L.D, und sein besonderes Interesse gilt dem Entenhausener Rechtssystem.

Link zu D.O.N.A.L.D.

Musiktitel

Hey clockface / How can you face me?

Elvis Costello

CD: Hey clockface



Volvere mañana

Taggy Matcher feat. Alexandra Charry

CD: Push push



Laugh and be happy

Randy Newman

CD: Harps and angels



Schafe, Monster und Mäuse

Element Of Crime

CD: Schafe, Monster und Mäuse



You've got a woman

Natalie Bergman & Beck

CD: You've got a woman