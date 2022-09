„Die documenta fifteen war ein Spezialfall“ – Meron Mendel wirbt für eine neue Erinnerungskultur

„Ich hätte gern ein positives Fazit gezogen, aber an diesem Punkt kann ich das wirklich nicht tun“, sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank bei SWR2 über die diesjährige documenta.

Kein Erfolg des Expertengremiums bei Aufarbeitung

„Das war schon ein Spezialfall, weil man ja versucht hat, bei der documenta eine neue Struktur mit Lumbung in Aktion zu bringen", sagt Mendel auf die Frage, ob die Antisemitismusdebatte bei der documenta fifteen typisch für die deutsche Debattenkultur sei.

Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank war von den Organisatoren der documenta im Zuge des Antisemitismus-Skandals innerhalb eines Expertengremiums um Hilfe bei der Aufklärung gebeten worden. Diese Arbeit war aber letztlich ohne Erfolg geblieben.

Positives Fazit? Bei der documenta nicht möglich

„Das Expertengremium war der letzte Versuch, eine konstruktive Lösung zu finden und ist daran gescheitert, dass seine Ratschläge nicht angenommen wurden. Bei der nächsten documenta muss eindeutig eine Verantwortlichkeit im Vorfeld geklärt werden“, meint Mendel deshalb.

Meron Mendel zur Antisemitismus-Debatte:

Sachliche Diskussion dringend notwendig

Mendel nimmt nun auch an einer Konferenz an der Frankfurter Uni für angewandte Wissenschaften zum Thema teil, die er selbst mitorganisiert hat. Sie trägt den Titel „Beyond – Towards a future practice of rememberance“ und findet am 22. und 23. September 2022 statt.

Dabei kommen Wissenschaftler*innen aus aller Welt zusammen um sich auszutauschen, wie eine neue Art von Erinnerungskultur und des Gedenkens von Holocaust und anderen Verbrechen gelingen kann.

„Gerade in der Wissenschaft wissen wir, dass der Vergleich von Genoziden helfen kann, sie zu verstehen und in einen Kontext zu setzen. Und der Holocaust ist der Genozid, der für Deutschland relevant ist. Und dafür bedarf es endlich einer sachlichen Diskussion, die ohne Polemisierung auskommt. Zu dieser Konferenz kommen, anders bei der documenta, Menschen die einander zuhören wollen und die Aussagen der anderen nicht polemisieren“, so Mendel.

Die documenta in Kassel – Weltkunst in der deutschen Provinz.