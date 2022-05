Die Documenta „diskussionsunfähig“ und Uwe Tellkamp „will nicht als rechtes Arschloch hingestellt werden“ | 12.5.2022

per Mail teilen

Die Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Documenta stehen seit Monaten im Raum. Ein Blog hatte geäußert, unter den geladenen Künstlern stünden einige der BDS-Initiative nahe, die der Bundestag mit großer Mehrheit als antisemitische Bewegung verurteilt hat. Nun hat es eine Wende gegeben: Eigentlich wollte die Documenta eine klärende Gesprächsrunde veranstalten, die wurde dann aber doch kurzfristig abgesagt. Am Sonntag meldeten sich die Macher der diesjährigen Ausgabe in einem offenen Brief zu Wort.