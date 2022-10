Die Diakonie fordert mehr “soziale Zielgenauigkeit” bei Entlastungen

per Mail teilen

Die Vorsitzende des Bereichs Sozialpolitik der Diakonie, Maria Loheide, kritisiert, dass Entlastungen des Staates nicht dort ankommen, wo sie am nötigsten sind. Sie fordert im SWR Tagesgespräch: "Uns geht es darum, dass die Existenz gesichert ist und dass die Menschen angemessenen Wohnraum haben. Das sind für uns ganz wesentliche Menschenrechte und dem muss ein Sozialstaat gerecht werden. Was wir nicht machen müssen, ist das Wohlstandsniveau abzusichern. Wir brauchen bei den Maßnahmen mehr soziale Zielgenauigkeit."

Anlässlich der Bundestagsdebatte über das Bürgergeld, das Hartz IV im Januar ablösen soll, äußert Loheide gemischte Gefühle: "Es ist leider kein konsequenter Bruch - auch wenn ich froh bin, dass wir endlich Hartz IV durch ein anderes Wort ablösen. Wir kritisieren nach wie vor die Berechnung des Bürgergeldes, die nicht systematisch das Existenzminimum berücksichtigt." Zu den positiven Aspekten des Bürgergelds zählt Loheide allerdings die Karenzzeit der ersten zwei Jahre des Leistungsbezugs, in denen Wohnung und Vermögen behalten werden dürfen: "Da hatten sehr viele Menschen Sorge, dass sie sofort aus ihrer Wohnung raus müssen, weil sie ein bisschen zu groß ist."