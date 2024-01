Die Designerin Jule Waibel legt die Welt in Falten

Als Jule Waibel bis vor wenigen Jahren am Royal College of Art in London studierte, hat sie mit dem Falten begonnen. Zunächst mit Papier und Stoffen, dann mit Holz und Leder und mittlerweile arbeitet sie sogar mit Messing und Glas.

Ob Inneneinrichtung, Mode oder künstlerische Installation, Jule Waibel träumt von einem gefalteten Universum. "Alles soll in Bewegung sein, sich ausdehnen und wieder zusammenziehen", sagt sie. Jule Waibel kommt aus einer kleinen Gemeinde im Ostalbkreis, heute lebt sie in Berlin. (SWR 2019)

Musiktitel:

Daydream by design

Gaby Moreno

CD: Illustrated songs



Comfort design

Foreign Diplomats

CD: Princess flash



Norte do norte

Guadi Galego

CD: Lúas de outubro e agosto



Black and Gold

Brenna Whitaker

CD: Brenna Whitaker



Haunted by design

Myles Kennedy

CD: Year of the tiger