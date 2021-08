Der Literaturnobelpreis 2009 kam für Herta Müller überraschend. Über die Auszeichnung habe sie sich gefreut, allerdings seien frühere Preise in Rumänien auf andere Art wichtiger für sie gewesen. „Mit jemandem, der bekannt ist, kann man in einer Diktatur nicht machen, was man will“, so die Schriftstellerin. Zu ihrer neuesten Erzählung „Der Beamte sagte“ haben sie die Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre angetrieben. Kein Mensch flieht gern und freiwillig aus seiner Heimat, daran will Herta Müller erinnern. Mit Sorge schaut sie auf die politischen Entwicklungen weltweit, aber auch in Europa. Ihrer Ansicht nach drohen gerade in Osteuropa wieder Rückfälle in die „Fast-Diktatur“. Herta Müller weiter: „Es gibt Länder, aus denen man heute wieder fliehen muss, obwohl man gedacht hat, es käme eine Zeit, in der das nicht mehr nötig wäre.“ mehr...