„Der neue Glücksspielstaatsvertrag von 2021 hat den Online-Bereich drastisch liberalisiert“, sagt Steffen Otterbach, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim. Virtuelles Automatenspiel, Online-Poker und Online Casinospiele, die bisher nur in Schleswig-Holstein legal waren, seien nun in ganz Deutschland erlaubnisfähig. Glücksspiel sei in Deutschland nur über eine Lizenz möglich und diese Lizenzen könnten nun auch für das Online-Glücksspiel vergeben werden. Insgesamt mache schon der bisher legale Glücksspielmarkt beachtliche Umsätze von geschätzt 38 Milliarden Euro. Das sei ungefähr der Umsatz des Agrarsektors in Deutschland, sagt Steffen Otterbach. mehr...