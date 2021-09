Die beschädigte Demokratie: Bedeutung der US-Wahlen für die transatlantischen Beziehungen

„Ich glaube, dass die USA momentan vor der größten Bewährungsprobe stehen seit dem Bürgerkrieg, also seit über 140 Jahren", sagt Prof. Boris Vormann, Politikwissenschaftler am Bard College Berlin in SWR2 am Morgen. Wenn die Wahlen angezweifelt würden, dann sei es nicht mehr klar, dass eine Partei abgelöst werden könnte. Und dann würde es schwierig für den Rest der Bevölkerung zu akzeptieren eine Wahl verloren zu haben mit der eigenen Partei. „Und die Spaltung ist extrem, die Spaltung war in den USA immer tief, aber sie ist so extrem, dass es jetzt einen Riss in der Bevölkerung zu geben scheint. Und das zu kitten, wird enorm schwierig", so Vormann. mehr...