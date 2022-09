Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet am 4. September 2022 gleichzeitig in rund dreißig Ländern statt. In den jüdischen Gemeinden, an Gedenkstätten und in Museen haben viele Ehrenamtliche ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet: Ausstellungen, Konzerte, Synagogen- und Friedhofsbesuche, kulinarische Entdeckungen, Filmvorführungen und Vorträge.

Ein Ort, der jüdische Kultur bis heute bewahrt, ist der mehr als 150 Jahre alte jüdische Friedhof in Kaiserlautern. Kerstin Bachtler stellt ihn vor. mehr...