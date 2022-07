Die AfD, eine „verbrannte Marke“: Stephan Anpalagan über den Landesparteitag in Stuttgart

Aus dem Streit zwischen Brünhild und Kriemhild macht Autor Ferdinand Schmalz in seiner „hildensaga“ einen Königinnen-Verschwesterung. Zwei Frauenfiguren, die sich emanzipieren, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Genija Rykova und Gina Haller verleihen ihren Rollen so viel Tiefe, wie es bei einer opulenten Freilichtbühnen-Aufführung nur selten gelingt. Das Spektakuläre des Theaterabends in der Regie von Roger Vontobel kippt am Ende beinahe ins Spektakel, wenn auch noch Mario Adorf als gigantische Gottes-Projektion auf der Wand des Wormser Doms erscheint. Das ist fast etwas zu viel des Guten. Wobei „gut“ diesen Theaterabend nur unzureichend beschreibt. Die Wormser „hildensaga“ ist eindrucksvoll auf vielen Ebenen. Ein fantastischer Theaterabend. mehr...