Dick im Geschäft – der Hype um die Abnehmspritze

Der Start in die Weihnachtsskisaison steht vor der Tür. Der Spaß im Schnee wird für die meisten Skifahrer allerdings wieder teurer. Die Preisspirale für die Liftkarten dreht sich immer weiter. In der Schweiz und in Teilen von Österreichs, aber auch teils in Deutschland werden in dieser Saison neue Höchstpreise für die Tageskarte von den Skifahrern verlangt. Zwar gibt es für Wochenpässe etwas günstigere Angebote, doch der Skiurlaub wird für immer mehr Menschen zum Luxustrip.