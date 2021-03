Es gibt eine „Blindheit für die Interessen von Frauen“ auf der deutschsprachigen Ausgabe des Online-Lexikons Wikipedia, sagt die Autorin Theresa Hannig in SWR2. Neue Artikel, besonders zu Frauenthemen, würden zu häufig gelöscht. Dabei seien die eher rückständigen Nutzer in der Community gar nicht in der Mehrheit, sie seien aber diejenigen, „die am lautesten schreien.“

Damit sich mehr Nutzer an solchen Löschdiskussionen beteiligen, hat Hannig den Hashtag #wikifueralle ins Leben gerufen. Am 16. März 2021 feiert die deutschsprachige Wikipedia-Ausgabe ihren 20. Geburtstag, wenige Monate nach dem Jubiläum des englischsprachigen „Mutter-Projekts“ am 15. Januar.

ARD Dokumentation: Das Wikipedia Versprechen

Vor 20 Jahren erstellte Jimmy Wales den ersten Eintrag auf Wikipedia: "Hello world". Eine Einladung an das Internet, bei dem Wissensprojekt mitzuschreiben. Heute hat die Online-Enzyklopädie mehr als 50 Millionen Artikel. Die ARD Dokumentation ist bis zum 4. April 2021 in der Arte Mediathek zu sehen.