Die Themen: Gedenken an Ende des Zweiten Weltkriegs ++ Während des Kriegs in Europa: Debatte um ukrainische Gegenoffensive ++ von der Leyen reist am Europatag nach Kiew ++ Was kann die EU zusammenhalten? ++ Debatte um Kosten für Flüchtlinge ++ Wer zahlt die Mehrkosten für S21