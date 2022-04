Twitter ist immer in hellem Aufruhr. Allerdings scheint der, zumindest für Twitter-Nutzer, diesmal berechtigt, denn Elon Musk wird die Plattform übernehmen. Er will alles anders machen und vor allem: Die Redefreiheit stärken. Für viele klingt das wie eine Drohung und so schwappt die Twitter-Debatte in die Feuilletons, wieder zurück ins Netz und in die Kulturmedienschau. mehr...