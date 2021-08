Die Bedeutung der Zeitschrift ,,Bravo" für die Sexualaufklärung Jugendlicher ist nicht zu unterschätzen. Darauf hat der Sexualwissenschaftler Konrad Weller von der Universität Merseburg gegenüber SWR2 hingewiesen. In den frühen Jahren der Liberalisierung sei es in Deutschland um die Enttabuisierung vieler Themen gegangen, also darum, dass sie überhaupt angesprochen wurden. ,,Deshalb waren Kolumnen wie Dr. Sommer in der Bravo goldwert für die Sexualaufklärung Jugendlicher", so Weller. Man könne die Bravo als "Motor von Jugendsexualität" bezeichnen. Schließlich seien die damaligen Elterngenerationen noch sehr verhalten gewesen, wenn es um Sexualität und Partnerschaft ging, betonte Weller. Auch in der Schule habe es eine Weile gedauert, bis sich schließlich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1977 die Sexualaufklärung als verpflichtender Bestandteil schulischen Unterrichts etabliert habe. mehr...