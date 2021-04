Während Deutschland am Sonntag in einer Trauerfeier der Corona-Toten gedachte, erwies man in Großbritannien Prinz Philip die letzte Ehre. Eine Veranstaltung, die auch im deutschen Fernsehen deutlich mehr Raum einnahm. Coronabedingt war es eine sehr ungewöhnliche Beerdigung für einen Royal: „schnörkellos“, wie es die BBC ausdrückte. Ein vierköpfiges A-Cappella-Ensemble sang Psalmen, anwesend waren nur 30 Gäste, die mit schwarzen Masken über das riesige Chorgestühl der St. George’s Chapel verteilt saßen, vorne ganz allein die Queen, auch in diesem Moment der Trauer um ihren Mann stoisch.

Während es auf Twitter viele mitfühlende Worte für die Queen und ihre Familie gibt, schreibt die britische Autorin A.L Kennedy einen wütenden Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung. Angesichts der vielen Coronatoten erscheint ihr die landesweite Trauer um einen einzelnen Menschen unpassend.

Auf Zeit.de geht es um das Brachliegen des deutschen Kulturlebens, das wohl noch eine ganze Weile so weitergehen dürfte, wenn diese Woche die so genannte Bundesnotbremse beschlossen wird. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins Carsten Brosda warnt vor einer dauerhaften Beschädigung der Kultur, die sich auch mit Finanzhilfen nicht reparieren lässt.

„Fassungslos macht aber auch die politisch weit verbreitete Ungerührtheit gegenüber den Verwüstungen in der Kultur. Fassungslos macht, dass das Notwendige nicht reflektiert und erklärt wird. Dass es auch nach über einem Jahr in der Pandemie nicht gelingt, diese gesellschaftliche Dimension zu thematisieren, erzeugt längst nicht mehr nur Kopfschütteln, sondern vielerorts auch Wut. In der Folge gehen jenes soziale Vertrauen und jene kulturelle Zuversicht verloren, die die Grundlage dafür sein müssten, gut durch diese pandemiebedingte Ausnahmesituation zu kommen.“ Carsten Brosda, Präsident des Deutschen Bühnenvereins

An der Wiener Staatsoper hat Kirill Serebrennikow „Parsifal“ auf die Bühne gebracht. Wie schon bei seinen letzten Inszenierungen musste der Regisseur seine Anweisungen über Videoschalte aus dem russischen Hausarrest geben. „Beklemmend, düster und detailreich“ sei die Inszenierung, meint die FAZ. Die Handlung des „Parsifal“ hat Serebrennikow in ein Straflager verlegt und beschwört laut FAZ „Bilderwelten, die einen so schnell nicht loslassen“.

Allerdings verliere sich die Regie ab dem zweiten Akt in seinen verschiedenen Erzählsträngen, das Ganze werde faserig und unpräzise. Am Ende des fünfstündigen Abends sei das verhedderte Erzählknäuel nicht mehr zu lösen. Musikalisch lohne sich der Abend aber auf jeden Fall – dank den Wiener Philharmonikern unter Philippe Jordan und einer grandiosen Besetzung mit Jonas Kaufmann als Parsifal und Elina Garanca als Kundry. Die vor Medienvertretern aufgezeichnete Produktion ist für 30 Tage auf Arte Concert kostenlos abrufbar.