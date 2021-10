Der Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Dr. Markus Mai hat anlässlich des Deutschen Pflegetages vor einem starken Rückgang an Pflegekräften gewarnt. Allein in Rheinland-Pfalz gingen in den nächsten zehn bis 15 Jahren 35 Prozent aller Pflegekräfte in den Ruhestand, so Mai im SWR2 Tagesgespräch. Gleichzeitig steige der Pflegebedarf in der Bevölkerung. Mai fordert deshalb, die Pflegekassen mit deutlich mehr Geld auszustatten. "Wenn wir das in Beitragspunkten der Pflegeversicherung ausdrücken, reden wir von drei, vier, fünf Prozent", die die Beiträge steigen müssten, um die Kosten decken zu können. Nur so könne eine "einigermaßen gute Pflege sichergestellt werden." mehr...