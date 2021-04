Bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises in Köln hat 2021 mit „Dorfromantik“ in gleich zwei Rubriken ein Spiel gewonnen, das auch von der internationalen Presse überraschend gelobt worden sei, so Fachjournalist und Jury-Mitglied Tobias Nowak in SWR2. Das simple Ziel von „Dorfromantik“ ist es, eine harmonische dörfliche Landschaft zu komponieren. Das Spiel der Entwickler von „Toukana“ gewann in zwei der elf nationalen Kategorien, wurde ausgezeichnet für das beste Gamedesign und als bestes Debüt.

Als bestes deutsches Spiel wurde mit „Desperados III“ die Wiederauflage eines Spielklassikers ausgezeichnet, bei dem man durch zauberhafte Wild-West-Dioramen steuert und die dabei auftauchenden Schurken aus dem Weg räumen muss. Das vereinzelte internationale Lob für solche deutschen Spiel-Entwicklungen dürfe allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass weniger als sechs Prozent der in Deutschland verkauften Spiele auch hierzulande entwickelt würde, so Nowak. Seit Jahren seien aus Deutschland keine weltweiten Hits mehr gekommen, weder erfolgreiche Blockbuster noch Überraschungshits. In Sachen Spielentwicklung bleibe Deutschland ein Entwicklungsland. Insgesamt stünden die Zeichen aber nach Aussagen der Industrie auf Besserung. Zum einen sei der deutsche Games-Markt im ersten Corona-Jahr um 32 Prozent gewachsen. Außerdem laufe langsam auch eine geregelte und nachhaltige Förderung der Branche an, sie bleibe nicht länger auf den Computerspielpreis beschränkt.