Deutscher Bauerntag 2021: Landwirtschaftliche Böden nachhaltig sichern

Camping, das ist wie zuhause, nur unbequemer. Warum also tun sich Menschen das an? Und es werden immer mehr. Campen ist der Urlaubstrend des Pandemiesommers. Das Bedürfnis nach Nähe zur Natur und nach Freiheit sei eine Art Urgefühl des Menschen, sagt der Journalist Björn Staschen. Auch der Wunsch nach einem komplizierten Leben, nach Reduzierung spiele eine Rolle. „Gerade in der Pandemie, durch die das Leben oft kompliziert geworden ist, hält das einfache Leben in der Natur oder auf dem Campingplatz viel Verlockendes bereit“, meint Staschen, Autor einer „Gebrauchsanweisung fürs Campen“. Schon länger sei auf Campingplätzen ein Generationswechsel zu beobachten, so Staschen: „Campingplätze sind cooler geworden.“ Statt kleiner nummerierter Parzellen mit Jägerzaun, die mit wildem Leben wenig zu tun haben, sei heute zum Beispiel „Glamping“ angesagt – naturnahes aber komfortables Übernachten in schicken Tipis oder Baumhäusern. mehr...