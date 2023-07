Deutsche Wirtschaft im Abschwung: Wieder mal der „kranke Mann“ Europas?

Laut IWF steht Deutschland unter den großen Volkswirtschaften derzeit am schlechtesten da, das BIP wird demzufolge nicht steigen, sondern sinken. Manche Zeitschriften fürchten schon, dass die Bundesrepublik – wie bereits um die Jahrtausendwende – wieder zum wirtschaftlichen Schlusslicht, zum „kranken Mann Europas“ werde.

Im Gespräch mit SWR2 betont der Karlsruher Professor Stephan A. Jansen: „Die Lage ist viel schlimmer als die Stimmung. Als Wirtschaftswissenschaftler ist man immer etwas erstaunt, wie lange es braucht bis die alte Metapher vom `kranken Mann´ wieder in den Medien auftaucht. Die Ursache dafür ist eine zwanzig Jahre verschleppte Industriepolitik.“

Jansen betonte weiter, es sei in der gegenwärtigen Lage falsch, an der Wirtschaftspolitik des 20. Jahrhunderts, also an alten und energieintensiven Industrien, festzuhalten. Stattdessen müsse nun in Green Tech investiert werden.