per Mail teilen

Die Themen: Aktuelle Lage in Israel ++ Deutsche sitzen in Israel fest ++ Wie über Israel und den Konflikt sprechen + Aktionswochen Antisemitismus ++ Landtagsdebatte BW zu Israel und Antisemitismus ++ Nato-Verteidigungsminister-Treffen ++ Börsentalk: Israels Wirtschaft in Kriegszeiten