Die Bilder aus zwei der bekanntesten deutschen Kinderbuch-Reihen – „Die Schule der magischen Tiere“ und „Die Haferhorde“ – stammen von Nina Dulleck. Aber sie schreibt und illustriert auch ihre eigenen Bücher. Mit ihrer Familie lebt die 1975 geborene Künstlerin in einem kleinen Dorf in Rheinhessen, umgeben von mehreren Pferdeweiden. Die tierischen Nachbarn landen in gezeichneter Form immer wieder in ihren Büchern. mehr...