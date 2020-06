Noch kein anderer war „so nah am Herzen der Macht wie John Bolton“, so die Politikwissenschaftlerin Constanze Stelzenmüller in SWR2 über das Erscheinen des Enthüllungsbuchs des ehemaligen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, „The room where it happened“. „Seine Sachkenntnis, die außerordentliche Fülle an Details und der Umstand, dass er ein Republikaner ist, machen dieses Buch so außergewöhnlich.“

In Bezug auf die Frage, ob John Bolton dem Land mit dieser Veröffentlichung geschadet habe, sei sie selbst zerrissen, so Stelzenmüller, Analystin in Washington für die parteiunabhängige Stiftung „Brookings Institution“. Für „feindselige“ Staaten wie China oder Russland seien viele der von Bolton notierten Informationen von großem Interesse. Andererseits könne das Buch vielen Amerikanern „die Augen öffnen über die Natur dieses Präsidenten“ – wobei allerdings Außen- und Sicherheitspolitik in den USA weit weniger auf Interesse stießen als die derzeitige Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie.

Über 120.000 Tote und 40 Millionen Arbeitslose habe es allerdings in den USA seit der Spanischen Grippe von 1918 und -19 nicht mehr gegeben. Hier sei auch ein „Wendepunkt in der Einstellung der Wählerschaft“ zu bemerken, liege Donald Trump bei Wahlumfragen auch in Staaten zurück, die er 2016 noch klar gewonnen habe. mehr...