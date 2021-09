Desinformationskampagne auf Social Media: Wie sieht es in Deutschland kurz vor der Bundestagwahl aus?

Vor der Bundestagswahl am Sonntag ist die baden-württembergische Landeswahlleiterin Cornelia Nesch Behauptungen entgegengetreten, wonach Briefwahl allgemein anfällig für Wahlbetrug sei. Besonders aus der AfD waren in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Äußerungen zu hören. "Ich kann nur appellieren, dass man solchen Neuigkeiten und Nachrichten einfach keinen Glauben schenkt", sagte Nesch im SWR-Tagesgespräch zum Thema. Sie sei mit sämtlichen rechtlichen Regelungen der Briefwahl vertraut. "Ich kann nicht erkennen, wie sich hier ein Risiko realisieren soll. Nach meinem Dafürhalten sind die Briefwahlen sicher und in der Bundesrepublik wird alles dafür getan, dass das auch so bleibt."

Wer seine Stimme stattdessen im Wahllokal abgebe, müsse sich dort wiederum keine Sorgen um eine mögliche Corona-Infektion machen. Schon bei der vergangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg im März seien die Schutzmaßnahmen erfolgreich erprobt worden, sagte Nesch. Dazu gehöre unter anderem, dass Wahllokale nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden dürften und ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gelte. Die Gemeinden in den rund 11.000 Wahlbezirken im Land würden stark darauf achten, dass in den Wahllokalen "alles Corona-gerecht stattfinden kann und niemand zu Schaden kommen wird", so die Landeswahlleiterin.