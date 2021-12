Der Zar ist nackt, aber keiner sagt was: So liefen die Duma-Wahlen in Russland

Das endgültige Ergebnis der Duma-Wahlen vom Wochenende des 19. Septembers 2021 lässt noch etwas auf sich warten. Überraschen wird es nicht. Längst haben sich die Regierungspartei „Einiges Russland“ und Präsident Wladimir Putin alle Gegner vom Hals geschafft. Dass das keine Proteste mehr auslöst, verwundert wenig, kommentiert Thomas Franke. Die Menschen seien daran gewöhnt, betrogen zu werden.

Präsident Putin thront über der Regierungspartei wie ein Zar

Stell dir vor, es ist Pseudodemokratie und beinahe alle machen mit. Das Wahlergebnis und wie es zustande gekommen ist, ist dabei fast egal. „Die Macht“, ein in Russland feststehender Begriff, sitzt fest im Sattel. Und Präsident Putin thront über dem Kleinklein der Regierungspartei „Geeintes Russland“ wie ein Zar — doch der Zar ist nackt. Putins Macht beruht darauf, alle, die ihm gefährlich werden könnten, aus dem Weg zu räumen. Also die, die laut rufen: Seht, der Zar ist nackt. Und damit das so bleibt, unterhält Putin mit seiner Machtclique einen Apparat aus Geheimdienst, Medien, Verwaltung. Auch den gab es mit kurzer Unterbrechung schon immer. Die Freiheit in Russland ist eine Pseudofreiheit.

Vor zehn Jahren sind nach der ebenso offensichtlich manipulierten Dumawahl noch mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen und haben gegen die offene Wahlmanipulation demonstriert. Damit das nicht wieder vorkommt, zogen die Mächtigen die Daumenschrauben an. Die Aktivisten von damals sind entweder frustriert verstummt oder mundtot gemacht worden, ins Ausland geflohen oder im Knast.

Das Ritual von Wahlbetrug und Pseudo-Aufklärung

Zwar kündigt die Wahlkommission auch dieses Mal an, die zahlreichen Manipulationen zu verfolgen und wird das sicher auch tun, es wird jedoch nichts am Ergebnis ändern, denn auch die Kontrolle ist mehr Schein als Realität. Die Menschen sind daran gewöhnt, betrogen zu werden, nicht erst seit 2011. In den 70 Jahren Sowjetunion gab es Pseudowahlen und wer aus der Reihe tanzte konnte wie heute seinen Job verlieren, oder mehr. Was wir hier sehen ist für viele, gerade Ältere, die Wiederherstellung des Normalzustands.

Demokratie? Der Begriff steht für die erste Zeit nach der Sowjetunion — und die war von Chaos und Armut geprägt. Doch während andere Folgestaaten der Sowjetunion sich aufmachten, die Zwangsgemeinschaft abzuschütteln, sahen sich viele Russ*innen als Verlierer. Demokratie, Liberalismus und selbst Freiheit sind bei ihnen negativ besetzte Begriffe. Wer hat schon den Kopf frei für Demokratie, wenn der Kühlschrank leer ist und auf der Straße Chaos und Verbrechen herrschen.

Resignation in ein Kasperltheater, das Demokratie spielt

Nun ist für die meisten Menschen Sicherheit und Berechenbarkeit der Lebensverhältnisse ein hohes Gut. Und genau das finden sie in der Pseudostabilität der Putin-Ära.

Wie anders lässt sich erklären, dass das diesjährige Kasperltheater nicht bereits im Vorfeld der Wahl zu Massenprotesten geführt hat. Nicht mal die absurde Nummer mit den Doppelgängern auf den Wahllisten. Dort stehen Menschen, die den gleichen Namen tragen wie eventuell aussichtsreiche Oppositionskandidaten und auf Fotos auch ähnlich aussehen.