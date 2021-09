Der Weg ist umstritten: EU-Kommission präsentiert Klimaziele „Fit for 55“

Städte und Länder hätten sich Klimaziele gesetzt und dazu gehörten auch die Überlegungen, wie öffentlich geförderte Kultureinrichtungen zukünftig ihren Beitrag zu einer angestrebten Klimaneutralität leisten könnten, sagt Dr. Sebastian Brünger von der Kulturstiftung des Bundes in SWR2 Kultur Aktuell. Das sei eine gigantische Aufgabe, die nur geschafft werden könnte, wenn sie als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen werden würde. ,,Und hier auch Kultur und Kultureinrichtungen ihren Beitrag liefern. Und hier ist die spannende Frage, ob eben langfristig nicht auch bestimmte Auflagen gemacht werden und die Vergabe von Fördermitteln gekoppelt wird an bestimmte Umweltziele, z.B. eben an die Auflage, eine Klimabilanzierung durchzuführen. Und das sind die spannenden Fragen, die in nicht allzuferner Zukunft auf uns zukommen werden," so Brünger.

In dem bundesweiten Pilotprojekt ,,Klimabilanzen in Kulturinstitutionen" hat die Kulturstiftung des Bundes 19 Kultureinrichtungen aus verschiedenen Sparten dabei unterstützt, eine Klimabilanz zu erstellen und den eigenen CO2-Fußabdruck zu ermitteln. mehr...