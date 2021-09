Der Verein ZAN hilft Frauen aus Afghanistan: „Einfach reden, einfach weinen“

per Mail teilen

„Was ich im Moment aus Afghanistan höre ist erschreckend, unglaublich und menschenunwürdig“, sagt Nadia Qani-Schwarz, Vorsitzende des Vereins ZAN e.V., der sich für die Förderung afghanischer Frauen in Deutschland engagiert. Frauen und Mädchen berichteten über schlimme Misshandlungen durch die Taliban in vielen Provinzen des Landes, so Qani-Schwarz.

Wenn es Frauen jetzt gelingt, aus Afghanistan zu fliehen, müssten sie vor allem einmal die Gelegenheit bekommen, über ihre Traumata zu sprechen. Ihr Verein sei nun 24 Stunden am Tag erreichbar. „Einfach reden, einfach weinen“, sei nun für die Frauen aus Afghanistan ganz wichtig, sagt Nadia Qani-Schwarz. Nach langen Jahren, in denen ihr Verein wenig politische Unterstützung erhalten habe, gebe es inzwischen doch auch finanzielle Unterstützung, aus der Gesellschaft und von der Stadt Frankfurt am Main, wo der Verein ZAN e.V. sitzt.

