Der Unermüdliche – Wie der Tunesier Houssem Hamdi für die Umwelt kämpft

Von Sarah Mersch

Wie viele Flaschen er an Stränden eingesammelt, wieviel Hausmüll er recycelt, wie viele Bäume gepflanzt und wie oft er sein Anliegen in Talkshows erklärt hat, darüber hat Houssem Hamdi wohl kaum mehr einen Überblick. Er ist ein Hansdampf in allen Gassen und in Tunesien das Gesicht einer Bewegung, die Umwelt- und Klimaschutz selbst in die Hand nimmt, da der Staat es nicht will oder kann. Das ist eine oft mühsame Herausforderung für Hamdi, der er quasi sein gesamtes Privatleben opfert. Doch er gewinnt zunehmend Mitstreiter und Mitstreiterinnen.