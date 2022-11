Der Überfall – Erzwungener Neuanfang (1/5)

Von Christiane Seiler

Uschhorod liegt im Westen der Ukraine, in den Karpaten, weit weg von der Kriegsfront im Osten. Doch auch hier ertönt fast täglich der Luftalarm. Tausende Ukrainer*innen sind seit dem Überfall Russlands am 24. Februar 2022 nach Uschhorod geflohen, die Stadt hat sich verändert. Wie erleben Einheimische und Geflüchteteden Krieg, wie ertragen sie das Bangen um Angehörige und Freunde?

Die Lehrerinnen Claudia und Tanja, Mutter und Tochter, kamen in den ersten Kriegstagen nach Uschhorod. Ihre Heimatstadt Sjewejerodonezk ist russisch besetzt.

(Teil 2, "Die Front ist fern und doch so nah", Montag, 27. Februar 2023, 15.05 Uhr)