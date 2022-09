Der tote Bauer Rupp – True Crime | Im Zweifel gegen die Angeklagten

Nach dem Tod der Queen sind weitere ruhmreiche Verstorbene von diesem Wochenende zu vermelden: Die Erfinderin der berühmten orangenen „Maus“ des WDR ist gestorben: Die Grafikerin und Bildhauerin Isolde Schitt-Menzel. An sie wird in den Feuilletons erinnert. Außerdem an den spanischen Schriftsteller Javier Marías, der im Alter von 70 Jahren in Madrid gestorben ist. mehr...